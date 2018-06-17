ПОЛІГРАФКОМБІНАТ «УКРАЇНА» ЗАЗНАВ НАПАДУ НЕВІДОМИХ (фоторепортаж)

25 січня вранці поліграфкомбінат «Україна» у Києві, де, зокрема, друкуються і виборчі бюлетені, зазнав нападу.

Група людей намагалася увійти до приміщення комбінату, і після того, як це їм не вдалося, невідомими були розбиті шибки вітрин першого поверху, через які вони і увійшли до будівлі.

Як повідомив народний депутат від Партії регіонів Василь ГРИЦАК, о 06.20 ранку група «бойовиків» у кількості 250-300 чоловік на чолі із заступником начальника управління Секретаріату Кабінету міністрів Володимиром РУДИКОМ розпочали штурм і захоплення поліграфкомбінату «Україна». «Вони штурмом взяли три поверхи і хотіли захопити кабінет директора. А потім - виробничі цехи з метою або друкувати додаткові бюлетені, або пошкодити обладнання», - сказав В.ГРИЦАК.

Як стверджує народний депутат, при цьому застосовувалися спецзасоби, зокрема, сльозогінний газ, молотки, біти, якими били працівників офіційної охорони підприємства. Також при цьому були розбити вікна та двері.

Зіткнення сталося і всередині приміщення, були застосовані навіть пожежні шланги, частина приміщення залита водою. До місця події була викликана міліція.

22 січня Партія регіонів вже заявляла про спробу змінити керівництво комбінату ”Україна” командою Юлії ТИМОШЕНКО, щоб надрукувати зайві 1,5 млн. виборчих бюлетенів.

Разом з тим у БЮТ назвали ці заяви провокацією, вказавши на те, що бюлетені ще не друкуються, оскільки не оголошені результати першого туру.

МВС раніше також спростувало повідомлення про спроби захоплення поліграфкомбінату.