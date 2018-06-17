ПОЛІГРАФКОМБІНАТ «УКРАЇНА» ЗАЗНАВ НАПАДУ НЕВІДОМИХ (фоторепортаж)

ПОЛІГРАФКОМБІНАТ «УКРАЇНА» ЗАЗНАВ НАПАДУ НЕВІДОМИХ (фоторепортаж)

11:41, 26 січня 2010
1 0

25 січня вранці поліграфкомбінат «Україна» у Києві, де, зокрема, друкуються і виборчі бюлетені, зазнав нападу. При цьому застосовувалися спецзасоби…

25 січня вранці поліграфкомбінат «Україна» у Києві, де, зокрема, друкуються і виборчі бюлетені, зазнав нападу.

Група людей намагалася увійти до приміщення комбінату, і після того, як це їм не вдалося, невідомими були розбиті шибки вітрин першого поверху, через які вони і увійшли до будівлі.

1

Як повідомив народний депутат від Партії регіонів Василь ГРИЦАК, о 06.20 ранку група «бойовиків» у кількості 250-300 чоловік на чолі із заступником начальника управління Секретаріату Кабінету міністрів Володимиром РУДИКОМ розпочали штурм і захоплення поліграфкомбінату «Україна». «Вони штурмом взяли три поверхи і хотіли захопити кабінет директора. А потім - виробничі цехи з метою або друкувати додаткові бюлетені, або пошкодити обладнання», - сказав В.ГРИЦАК.

2

Як стверджує народний депутат, при цьому застосовувалися спецзасоби, зокрема, сльозогінний газ, молотки, біти, якими били працівників офіційної охорони підприємства. Також при цьому були розбити вікна та двері.

3

Зіткнення сталося і всередині приміщення, були застосовані навіть пожежні шланги, частина приміщення залита водою. До місця події була викликана міліція.

4

22 січня Партія регіонів вже заявляла про спробу змінити керівництво комбінату ”Україна” командою Юлії ТИМОШЕНКО, щоб надрукувати зайві 1,5 млн. виборчих бюлетенів.

5

Разом з тим у БЮТ назвали ці заяви провокацією, вказавши на те, що бюлетені ще не друкуються, оскільки не оголошені результати першого туру.

МВС раніше також спростувало повідомлення про спроби захоплення поліграфкомбінату.

6

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter