Могильов особисто контролює розслідування вбивств у Чернігові

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ взяв під особистий контроль розслідування трьох жорстоких вбивств у Чернігові.

Про це повідомляє офіційний сайт Управління внутрішніх справ України у Чернігівській області.

Як зазначають правоохоронці, четверта жертва нападника залишилася живою і змогла надати приблизні прикмети злочинця. На сайті УВД оприлюднено фоторобот вбивці.

Оперативники проводять ряд оперативно-розшукових заходів по встановленню і затриманню злочинця. Перевіряються особи, які можуть бути причетні до вбивств - раніше засуджені, наркомани, люди з нестійкою психікою. Над розкриттям вбивств працює слідчо-оперативна група на чолі з начальником УМВС в Чернігівській області Олександром МИХАЙЛИКОМ.

Як повідомляв УНІАН, у Чернігові ввечері 20 квітня упродовж кількох годин з надзвичайною жорстокістю було вбито троє людей. У всіх загиблих повністю розтрощено голови невідомим предметом, ймовірно, лопатою.