Міліція просить жителів Чернігова без потреби не виходити із дому

У Чернігові ввечері 20 квітня упродовж кількох годин з надзвичайною жорстокістю було вбито троє людей, повідомили УНІАН у відділі громадських зв’язків УМВС у Чернігівській області

У всіх загиблих повністю розтрощено голови невідомим предметом, ймовірно, лопатою. Правоохоронці вважають, що загиблі могли стати жертвами психічно хворої людини.

Міліція просить чернігівців без гострої потреби не виходити із дому, намагатися не пересуватися тихими вулицями поодинці, адже нападника не зупиняє світла пора доби і можлива наявність свідків. Також людей просять не робити спроб затримати нападника самостійно або вступати з ним у будь-який контакт.

Прикмети нападника: вік 25-30 років, зріст 175-180 см, дуже худорлявої статури, має короткострижене волосся. Був вдягнений у чорну куртку, ймовірно, з капюшоном.