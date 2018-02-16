Розвідка США не рекомендує американцям купувати телефони ZTE і Huawei через ризик шпигунства

За словами директора ФБР Кріса Рея, китайська продукція може збирати інформацію, а також вести шпигунство.

Директори ЦРУ, ФБР, АНБ та ряду інших розвідувальних органів США не рекомендують купувати техніку китайських компаній Huawei і ZTE через ризик шпигунства.

Про це йдеться в повідомленні на сайті телеканалу CNBC, з посиланням на засідання комітету з розвідки при Сенаті США.

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«Директори ЦРУ, ФБР, АНБ і ряду інших розвідувальних органів висловлюють свою недовіру конкуруючій з Apple компанії Huawei та іншій китайській телекомунікаційній компанії ZTE», - йдеться в тексті.

За словами директора ФБР Кріса Рея, китайська продукція може збирати інформацію, а також вести таємне шпигунство.

«Ми глибоко стурбовані ризиками при допуску будь-яких компаній або організацій, пов'язаних з іноземними урядами, які не поділяють наші цінності, до наших телекомунікаційних мереж», - сказав він.

Зазначається, що під час слухання керівники розвідки високо оцінили американські телекомунікаційні компанії за їх рішучий опір китайським компаніям. Huawei намагається вийти на ринок США завдяки партнерству з ATandT, яке, зрештою, було скасовано.