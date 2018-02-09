У мережі з'явилася можлива дата анонсу смартфона Huawei з потрійною камерою
16:39, 09 лютого 2018Наука та IT
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Згідно з інформацією, яка потрапила до мережі, виробник готується представити у Парижі відразу дві новинки – смартфони P20 та P20 Plus.
Стала відома можлива дата презентації нового флагманського смартфона Huawei / Tech Today
Прес-служба компанії Huawei почала розсилати журналістам запрошення на захід, який має відбутися 27 березня в Парижі.
Читайте такожMeizu готує до випуску свій перший ігровий смартфон Як повідомляє Tech Today, згідно з даними, наведеними в запрошенні, виробник готує анонс нового флагманського смартфона P20, а також смартфона P20 Plus, відмінною рисою якого буде потрійна основна камера.
Крім того, обидві новинки, якщо враховувати слоган «see mooore with AI», отримають підтримку систем штучного інтелекту.
Згідно з чутками, Huawei P20 отримає безрамковий дисплей із співвідношенням сторін 18:9, а також чіп Kirin 970
Раніше в мережі показали перший повноекранний смартфон від Nokia.
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