У мережі з'явилася можлива дата анонсу смартфона Huawei з потрійною камерою

Згідно з інформацією, яка потрапила до мережі, виробник готується представити у Парижі відразу дві новинки – смартфони P20 та P20 Plus.

Прес-служба компанії Huawei почала розсилати журналістам запрошення на захід, який має відбутися 27 березня в Парижі.

Читайте такожMeizu готує до випуску свій перший ігровий смартфон Як повідомляє Tech Today, згідно з даними, наведеними в запрошенні, виробник готує анонс нового флагманського смартфона P20, а також смартфона P20 Plus, відмінною рисою якого буде потрійна основна камера.

Крім того, обидві новинки, якщо враховувати слоган «see mooore with AI», отримають підтримку систем штучного інтелекту.

Згідно з чутками, Huawei P20 отримає безрамковий дисплей із співвідношенням сторін 18:9, а також чіп Kirin 970

Раніше в мережі показали перший повноекранний смартфон від Nokia.