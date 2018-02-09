У мережі з'явилася можлива дата анонсу смартфона Huawei з потрійною камерою

16:39, 09 лютого 2018
Наука та IT
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Стала відома можлива дата презентації нового флагманського смартфона Huawei / Tech Today

Читайте такожMeizu готує до випуску свій перший ігровий смартфон Як повідомляє Tech Today, згідно з даними, наведеними в запрошенні, виробник готує анонс нового флагманського смартфона P20, а також смартфона P20 Plus, відмінною рисою якого буде потрійна основна камера.

Крім того, обидві новинки, якщо враховувати слоган «see mooore with AI», отримають підтримку систем штучного інтелекту.

Згідно з чутками, Huawei P20 отримає безрамковий дисплей із співвідношенням сторін 18:9, а також чіп Kirin 970

Раніше в мережі показали перший повноекранний смартфон від Nokia.

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Теги: #смартфон#Huawei