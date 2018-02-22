У Швеції запропонували створювати "електронні копії" людей, які померли

Згідно із задумом, "електронна копія людини" зможе відповідати на різні побутові питання, проте не зможе розповісти ні про що принципово нове, наприклад про новинки кінематографа.

Шведські винахідники почали роботу над створенням "електронних копій" людей, які померли.

Як повідомляє Naked Science з посиланням на видання Dagen, спочатку фахівці планують створювати просто програми, а пізніше - візуально схожих на покійних роботів.

«Спочатку ми створили мовну програму, яка відповідає на питання наших клієнтів щодо організації похорону», - заявила виданню Шарлотта Руніус, директор мережі стокгольмських похоронних бюро "Фенікс".

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Згодом з'явилася ідея створити "електронну копію людини". Мова йде про спеціальну програму, яка буде імітувати голос покійного. Згідно із задумом, вона зможе відповідати на різні побутові питання, проте не зможе розповісти ні про що принципово нове, наприклад про новинки кінематографа. На даному етапі не передбачена система оновлення бази даних.

Між тим шведських фахівців складно звинуватити у відсутності амбіцій: згідно з планами, програма стане тільки першим етапом реалізації проекту. Надалі планується розробка роботів, які будуть візуально схожі на померлих людей.

Поки що проект знаходиться на ранній стадії. Для перших працюючих зразків похоронне агентство і група програмістів мають намір знайти десять добровольців, голоси яких запише і обробить спеціальна програма. Очевидно, що тільки після аналізу звучання голосів, відтворених вже безпосередньо штучним інтелектом, можна буде зробити висновок про життєздатність концепції.

Незважаючи на бурхливий розвиток штучного інтелекту, проблем на шляху шведських фахівців може бути достатньо. Тут можна згадати нещодавнє провальне інтерв'ю з китайським роботом-жінкою. Реалістичний людиноподібний Цзя Цзя просто не зміг нормально відповісти на поставлені запитання. Робот не зміг назвати точну кількість літер у англійському алфавіті. А розмови про штучний інтелект закінчилися незв'язним потоком слів. У той же час знамениті голосові асистенти Alexa і Siri можуть цілком непогано вирішувати свої безпосередні завдання, і отриманий досвід може бути враховано в майбутньому іншими фахівцями.