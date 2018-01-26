Відомий робот Софія вийшла з ладу через питання про корупцію в Україні

Всесвітньо відомий робот Софія, яка першою у світі отримала громадянство, взяла участь у Всесвітньому економічному форумі та відповіла на питання учасників в Українському домі у Давосі.

Як повідомляє у Facebook народний депутат Альона Шкрум, розвинутий штучний інтелект машини не впорався з питанням про шляхи подалання корупції в Україні.

Читайте такожШтучний інтелект перевершив людину у тесті на розуміння прочитаного«У найрозвинутішого робота у світі пані Софії після питання: «що робити із корупцією [в Україні]» - зламався скрипт та підвис процесор. Підтвердити може Олексій Мушак, який мав задоволення бути присутнім на цій дискусії в Украінському домі у Давосі», - вказала вона.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Саудівська Аравія надала Софії громадянство, ставши першою державою, що надала громадянство роботу.

Раніше повідомлялось, що Софія навчилась ходити і танцювати. Жінка-робот може демонструвати різні людські емоції та відповідати на питання. Торік вона приголомшила усіх, коли підтвердила, що збирається вбивати людей.