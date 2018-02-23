Airbus показав перший політ власного літаючого таксі (відео)
Компанія Airbus показала політ свого першого літаючого таксі Alpha One проекту Vahana.
Читайте такожAirbus випробував систему двигунів літаючого таксіЯк пише DailyMail, політ відбувся ще в кінці січня в Пендлтоне (штат Орегон, США). Під час першого повноцінного льотного випробування безпілотний апарат злетів на 16 футів (майже 5 м) і провів у небі 53 секунди. Під час наступних випробувань розробники мають намір перевірити здатність дрона долетіти до заданої точки.
Габарити Alpha One складають 6,2 м в ширину, 5,7 м в довжину і 2,8 м у висоту. Він може підняти до 745 кг, однак місце в кабіні буде на одного пасажира. Дрон працює повністю на електриці. Він був розроблений за принципом конвертоплана, має вісім пропелерів і шість роторів. Апарат може підніматися вертикально і самостійно регулює положення крил.
Розробка Alpha One почалася в 2016 році. Компанія Airbus планує вивести продукт на комерційний ринок до 2020 року.