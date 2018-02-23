Airbus показав перший політ власного літаючого таксі (відео)

Місць в кабіні майбутнього таксі не багато - всього на одного пасажира.

Компанія Airbus показала політ свого першого літаючого таксі Alpha One проекту Vahana.

Читайте такожAirbus випробував систему двигунів літаючого таксіЯк пише DailyMail, політ відбувся ще в кінці січня в Пендлтоне (штат Орегон, США). Під час першого повноцінного льотного випробування безпілотний апарат злетів на 16 футів (майже 5 м) і провів у небі 53 секунди. Під час наступних випробувань розробники мають намір перевірити здатність дрона долетіти до заданої точки.

Габарити Alpha One складають 6,2 м в ширину, 5,7 м в довжину і 2,8 м у висоту. Він може підняти до 745 кг, однак місце в кабіні буде на одного пасажира. Дрон працює повністю на електриці. Він був розроблений за принципом конвертоплана, має вісім пропелерів і шість роторів. Апарат може підніматися вертикально і самостійно регулює положення крил.

Розробка Alpha One почалася в 2016 році. Компанія Airbus планує вивести продукт на комерційний ринок до 2020 року.