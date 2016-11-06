Airbus має намір до 2020 року налагодити виробництво перших літаючих таксі
Французька аерокосмічна компанія представила перші зображення літаючих таксі у рамках проекту Vahana.
Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на Funscience.today.
"Безпілотний літальний апарат зможе доставляти вантажі або одного пасажира за раз, а функція вертикального зльоту і посадки дозволить йому сідати практично де завгодно", - йдеться в повідомленні.
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Повітряне судно оснащене спеціальними посадочними шасі, як у вертольота, і двома комплектами поворотних крил. Кожен комплект обладнаний чотирма електродвигунами.
У салоні літаючої машини буде встановлено лише одне сидіння для пасажира.
"Наше судно не вимагає злітно-посадкової смуги. Безпілотна машина автоматично розпізнає перешкоди та інші літальні апарати на своєму шляху", - повідомив Родін Лясофф, виконавчий директор підрозділу із розробки літаючого транспорту.
Airbus планує провести випробування повномасштабного прототипу до кінця 2017 року, а перший продукт випустити вже до 2020 року.
У Airbus також підкреслюють, що літаючі таксі рухатимуться за передбачуваною та керованою траєкторією.
У разі, якщо таксі потрапить в повітряно-транспортну пригоду, то активується балістичний парашут для посадки.