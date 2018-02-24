На Місяці знайшли достатні для його колонізації запаси води

Якщо вода виявиться легкодоступна, то колонізатори можуть брати її як питну, а також виділяти з неї кисень

Вчені з Інституту космічних досліджень в Боулдері (штат Колорадо, США) з'ясували, що вода поширена по всій поверхні Місяця, а не обмежується полярними регіонами.

Читайте такожЧервоний, жовтий і зелений місяць: перше сонячне затемнення у 2018 році (фоторепортаж)До таких висновків вчені дійшли, проаналізувавши дані двох орбітальних зондів, повідомляє NASA. У NASA вважають, що ці результати допоможуть зрозуміти, чи можна використовувати воду на Місяці як ресурс. Якщо вона легкодоступна, то колонізатори можуть брати її як питну, а також виділяти з неї кисень.

«Як з'ясувалося, неважливо, в який час доби і на яку ділянку Місяця ми дивимося, сигнатура води завжди присутня, вода прикріплена до поверхні земного супутника, і її наявність не залежить від складу місячної породи», - пояснив співавтор дослідження Джошуа Бандфілд.

Результати дослідження вчених з Боулдера суперечать раніше отриманими даними, що вода знаходиться в основному на полярних широтах Місяця, а її сигнатура слабшає протягом місячного дня (29,5 земних діб), уточнили в NASA.