Жителі Землі спостерігали блакитний кривавий супермісяць (фоторепортаж, відео)

Опубліковані фото місячного затемнення, суперповні й "блакитного Місяця", що спостерігалися в один і той же день.

Жителі Землі сьогодні спостерігали потрійне астрономічне явище - супермісяць, "блакитний Місяць" і місячне затемнення.

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Окремо супермісяць, повне затемнення, при якому Місяць набуває червонуватого відтінку, й "блакитний Місяць" відбуваються досить часто, але на один і той же день за життя нинішнього покоління ще ніколи не випадали. Фотографії явища опублікувало агентство Reuters.

Космічне агентство NASA вело онлайн-трансляцію затемнення:

Як повідомляв УНІАН, затемнення очікувалось після 14:00 протягом трьох годин. Найкраще його буде видно в Росії, Австралії, Східній Азії і США. А його відблиск можна побачити й в Україні, хоча і не скрізь.