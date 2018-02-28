Дзеркало за 20 мільйонів доларів: в Арізоні створюють деталі для найбільшого телескопа у світі (відео)

Магеллановий телескоп у 10 разів перевищить розмір космічного телескопа Хаббл.

У лабораторії Університету Арізони створюють дзеркало для найбільшого в світі телескопа. Першу частину дзеркала команда відлила ще у 2005 році. Виробництво кожного дзеркала коштує близько 20 мільйонів доларів і займає більше двох років.

Спочатку фахівці замовляють 17 тонн спеціального скла і перевіряють його якість. Потім вони будують керамічну конструкцію діаметром 15 метрів. Скло охолоджують у цій формі впродовж 3-х місяців. Загалом для телескопа необхідно 7 дзеркал заввишки 8,4 м кожне. Їх об’єднають у 24,5-метровий дзеркальний телескоп.

Читайте такожТелескоп "Хаббл" зробив дивовижне фото однієї з найбільш самотніх галактик у ВсесвітіДослідники очікують завершення будівництва конструкції у 2025 році. Після цього Магеллановий телескоп стане найбільшим у світі. Він у 10 разів перевищить розмір космічного телескопа Хаббл. Завдяки новому апарату астрономи зможуть відкривати екзопланети і вивчати темну матерію.