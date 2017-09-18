Телескоп "Хаббл" зробив фото масивної спіральної галактики

Вчені за допомогою телескопа "Хаббл" одержали знімок галактики NGC 6753, яка допомагає вченим вивчити процес формування галактик. Знімок був опублікований на сайті телескопа, як пише ZN,UA.

Незважаючи на досягнення науки, процес формування галактик залишається відкритим питанням в астрономії. Запропоновано різні теорії, але, оскільки галактики бувають всіх форм і розмірів, у тому числі еліптичні, спіральні і неправильні, жодна теорія досі не змогла пояснити походження всіх галактик, які ми бачимо у Всесвіті.

Щоб визначити, яка формальна модель є правильною (якщо така є), астрономи полюють за ознаками різних фізичних процесів. Одним з прикладів цього є галактичні корони, що представляють собою величезні невидимі області гарячого газу, які оточують видиму масу галактики, утворюючи сфероїдальну форму. Вони настільки гарячі, що їх можна виявити за рентгенівським випромінюванням далеко за межами оптичного радіуса галактики. Однак через те, що вони доволі тонкі, виявлення галактичних корон утруднено.

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У 2013 році астрономи виділили NGC 6753 як одну з галактик, досить масивних і близьких для вивчення їхніх корон. Разом з тим, варто зазначити, що галактика розташовується близько тільки за астрономічними мірками, відстань від Землі до неї становить 150 мільйонів світлових років.

Раніше астрономи помітили, що невелика галактика, розташована в групі Скульптор, поступово руйнується гравітаційним впливом гігантської галактики, розташованої по сусідству з нею. Виявлена галактика належить до типу карликових сфероїдальних галактик, але, на відміну від інших подібних галактик, вона має витягнуту форму, спрямовану в бік NGC 253. Така форма галактики може вказувати на те, що на неї діє гравітаційний вплив більшої галактики, який сильніше діє на ближній бік.