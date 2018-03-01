Ізраїльський садівник випадково знайшов середньовічний артефакт

Ймовірно, хтось із християнських паломників загубив перстень по дорозі до святих місць кілька століть тому.

Садівник знайшов на півночі Ізраїлю перстень із зображенням святого Миколая. Археологи датують знахідку XII-XV століттями і припускають, що перстень міг загубити паломник, який відвідував Назарет або Галілейське море.

Як передає N+1, перстень з печаткою, що зображає святого Миколая, знайшов садівник з мошава (сільськогосподарської общини) Йогев, коли сапав бур'яни. Чоловік опублікував фотографію знахідки на своїй сторінці у Facebook, і йому порадили повідомити про персні в Управління стародавностей Ізраїлю.

Читайте такожЗнахідка в Ізраїлі перевернула теорію міграції людей із АфрикиАртефакт досліджувала експерт з візантійської археології доктор Яна Чехановец, яка припустила, що на печатці зображений святий Миколай. На іконах святого зображують як лису людину в мантії та з єпископськими регаліями. Дослідниця датувала перстень XII-XV століттями. Незважаючи на те, що в цей період Палестина перебувала під владою мусульман, сюди добиралися християнські паломники.

Артефакт був знайдений недалеко від містечка Легіо, колишнього римського форту, де був розквартирований VI легіон. Це був жвавий шлях, по якому рухалися торговці і солдати, починаючи з античних часів. Ймовірно, цією дорогою ходили і християнські паломники, що прямували до гори Фавор, в Назарет і навколо Кіннеретского озера. Хтось із них, на думку археологів, загубив перстень по дорозі до святих місць.

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