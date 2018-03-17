Facebook заблокував компанію, що збирала дані про користувачів

Додаток запитував у користувача дозвіл на доступ до особистої інформації, включаючи місце проживання, список друзів, інформацію про «лайки».

Facebook заблокував за порушення правил сервісу британську компанію Cambridge Analytica.

Читайте такожFacebook і WhatsApp оштрафовані в Іспанії за порушення закону про захист даних

Компанія займається аналізом даних в соціальних мережах і співпрацювала, зокрема, зі штабом Дональда Трампа під час президентської передвиборної кампанії в США 2016 року.

Згідно з заявою Facebook, професор психології Кембриджського університету Олександр Коган створив на платформі соцмережі додаток під назвою «This is your digital life», яке повинно було складати психологічний портрет користувача. Додаток запитував у користувача дозвіл на доступ до особистої інформації, включаючи місце проживання, список друзів, інформацію про «лайки».

Згодом Коган передав дані про 270 тис. користувачів третім особам, включаючи компанію Cambridge Analytica. Після цього Facebook видалив додаток професора і зажадав від Cambridge Analytica запевнень, що інформація буде знищена. Запевнення прийшли, проте в 2018 році з'ясувалося, що були знищені не всі дані.

Facebook залишає за собою право звернутися до суду, йдеться в повідомленні.

Ім'я компанії згадувалося у зв'язку з розслідуванням про втручання Росії у президентські вибори в США: колишній радник президента Майкл Флінн зізнався, що співпрацював з Cambridge Analytica у якості консультанта. У самій компанії заявили, що до послуг Флінна не вдавалися.