Facebook введе нові міри проти російської пропаганди

Організації, які розміщують політичну рекламу в соціальній мережі Facebook, повинні будуть проходити ідентифікацію. Про це повідомив менеджер продуктів Facebook Самід Чакрабарті. Соцмережа також планує архівувати зразки електоральної реклами і робити їх доступними для пошуку в цілях поліпшення звітності. Про це повідомляє газета Times.

Читайте такожFacebook відкриє три навчальних центри в країнах Європи«Хоча ми про це і не підозрювали, що під час виборів в США 2016 року російська сторона створила 80 тис. постів, які за два роки охопили близько 126 млн осіб у Сполучених Штатах. Це був новий тип загрози, який ми не могли передбачити, але ми могли зробити щось більше»,- заявив Чакрабарті. За його словами, зараз керівництво компанії надолужує згаяне.

Минулого тижня засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що користувачі соцмережі зможуть впливати на якість новин з допомогою оцінки достовірності їхніх джерел. Раніше Цукерберг сказав, що пріоритет у стрічці новин соцмережі буде віддаватися інформації, якою діляться друзі і родичі користувача, а кількість нерекламних постів від видавництв і компаній буде скорочено.