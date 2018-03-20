Астрономи вивчили походження унікального міжзоряного астероїда Оумуамуа

Аналіз Оумуамуа показав, що він є кам'янистим астероїдом і ніяких ознак комет у нього не виявлено.

Вчені з Університету Скарборо вивчили перший виявлений міжзоряний астероїд, що досяг Сонця, 1I/Оумуамуа і заявили про те, що він, ймовірно, був сформований в далекій подвійній системі.

Висновки дослідників опубліковані в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, передає Naked Science.

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Як відзначають науковці, в зоряних системах, схожих на Сонячну, гравітаційний вплив може викидати за межі невеликі тіла, але в такому разі вони, найімовірніше, будуть кометами, оскільки вони слабкіше притягаються до зірки і мають менш стійкі орбітами.

Разом із тим, аналіз Оумуамуа показав, що він є кам'янистим астероїдом і ніяких ознак комет у нього виявлено не було.

Вчені припускають, що в загальному пулі таких невеликих міжзоряних мандрівників Чумацького Шляху повинні домінувати тіла, викинуті не зрілими системами, а молодими, – ранні об'єкти газопилових хмар, результати зіткнення зародків планет. А якщо мова йде про тісну подвійну зоряну систему з її мінливими гравітаційними полями, то вона викидає кам'янисті тіла у кількості, порівняній з крижаними кометами. З такої системи, на думку дослідників, швидше за все, прилетів до нас і Оумуамуа.

Раніше УНІАН повідомляв, що NASA вперше виявило в Сонячній системі міжзоряний астероїд. Після докладного вивчення астероїда, який астрономи виявили в жовтні 2017 року, прийшли до висновку, що він походить із іншої зоряної системи.

Астероїд має незвичайну сигароподібну форму: його довжина складає близько 400 метрів, що в 10 разів більше, ніж ширина. Подібна форма ніколи не зустрічалася у комет чи астероїдів Сонячної системи.