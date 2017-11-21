NASA вперше виявило в Сонячній системі міжзоряний астероїд

Астрономи NASA після докладного вивчення астероїда, який вони виявили у жовтні, прийшли до висновку, що він походить із іншої зоряної системи. Про це повідомляє сайт космічного агентства NASA.

Космічний об'єкт 1I/2017 U1 отримав назву "Оумуамуа", що в перекладі означає "посланець". На думку астрономів, астероїд подорожував Чумацьким Шляхом без прив'язки до будь-якої зоряної системи протягом мільйонів років, перш ніж досяг Сонячної системи.

Як повідомляє NASA, астероїд має незвичайну сигароподібну форму: його довжина складає близько 400 метрів, що в 10 разів більше, ніж ширина. Подібна форма ніколи не зустрічалася у комет чи астероїдів Сонячної системи.

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Поверхня об'єкта має червонуватий відтінок, як у об'єктів із віддалених областей Сонячної системи. Аналізи припускають, що "Оумуамуа" складається з каменя і, можливо, металів, на ньому немає води або льоду. Його поверхня могла почервоніти через опромінення від космічних променів протягом сотень мільйонів років. Поверхня астероїда дуже темна, бо вбирає 96% сонячних променів.

Вченим також вдалося встановити, що період обертання астероїда складає 7,3 години.

Астрономи вважають, що подібні космічні об'єкти проходять через Сонячну систему приблизно раз на рік і їх важко виявити за допомогою телескопів. Зараз астероїд летить зі швидкістю до 38 км/год і знаходиться приблизно в 200 мільйонах кілометрів від Землі (це відстань від Марса до Юпітера). Він залишить Сонячну систему на початку 2019 року і попрямує у бік сузір'я Пегаса.

А/2017 U1 вперше виявили 19 жовтня за допомогою телескопа, який знаходиться на Гаваях. Астроном, який помітив об'єкт, розповів, що він не був схожий на звичайний астероїд або комета з Сонячної системи.