Наступна операційна система Microsoft буде називатися Windows 10

На ній було заявлено, що розробники нової ОС вирішили "перескочити" дев'яту версію продукту і використовувати напрацювання в новому варіанті системи. Як уточнюється, в ньому будуть відновлені деякі колишні, які стали вже традиційними, функції, відсутні в попередній ОС Windows 8, що викликало невдоволення користувачів, пише ИТАР-ТАСС.

У Microsoft врахували ці побажання і запевнили користувачів в тому, що при роботі з новою версією системи у них не буде проблем, незалежно від того, якою ОС Windows вони користуються в даний час. Більш докладно новинка буде представлена пізніше, повідомили в компанії.

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Передуючи зустрічі, її організатори наголосили, що це буде "скромною подією" без великих презентацій. "Це швидше шанс для компанії надати користувачам Windows інформацію про те, які відбуваються у ній зміни", - йдеться в поширеній заяві Microsoft.