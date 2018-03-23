Samsung може створити дисплей зі сканером відбитків в Galaxy Note 9

В Samsung Display запропонували Samsung Electronics три або чотири варіанти реалізації сенсора під екраном, і обидві сторони всерйоз задумалися над впровадженням одного з них.

Нещодавно аналітик KGI Securities Мін-Чі Куо припустив, що через «технічні труднощі» Samsung відкладе впровадження вбудованого в екран сканера відбитків пальців до наступного року, і Galaxy Note 9 його не отримає.

Про це пише Ua.today.

Як повідомляють корейські видання, насправді компанія ще не визначилася з рішенням, але зробить вибір до кінця місяця. Дисплейний підрозділ компанії давно працює над інтеграцією сканера відбитків пальців, але досі ці рішення були недостатньо хороші для власних флагманів. Скоро ситуація може змінитися.

В Samsung Display запропонували Samsung Electronics три або чотири варіанти реалізації сенсора під екраном, і обидві сторони всерйоз задумалися над впровадженням одного з них. Це нетипова ситуація для Samsung. У попередні роки основні характеристики флагманів затверджувалися приблизно за п'ять місяців до початку масового випуску.

Читайте такожSamsung патентує повноекранний смартфон із аналогом 3D Touch

Не так давно глава мобільного бізнесу Ді-Джей Ко заявив, що вони більше не намагаються бути першими у всьому і роблять акцент на речі, важливі для користувачів. Іншими словами, виробник краще витратить більше часу на доопрацювання нової технології, ніж випустить «сирий» продукт.

Поки тільки Vivo випускає смартфони з дисплейними сканерами. У комерційних моделях це невелика область AMOLED-панелі, а в концепті APEX дану функцію виконує вся нижня половина екрану. У обох розробок є одна загальна риса — поки вони працюють повільніше звичайних сенсорів. У випадку з Samsung головною перешкодою залишається питання масового виробництва. Компанія повинна переконатися, що партнери зможуть поставити необхідну кількість сканерів, а при збірці не виникне ніяких складнощів.

Як очікується, випуск Samsung Galaxy Note 9 розпочнеться в липні. Презентацію флагмана, швидше за все, проведуть в кінці серпня.