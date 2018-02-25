Samsung представила нові смартфони Galaxy S9 і Galaxy S9+ (фото)

Як і попередні моделі, новинки мають безрамковий дизайн, передня панель майже повністю займає екран.

У неділю, 25 лютого, південнокорейський виробник Samsung представив в рамках Всесвітнього мобільного конгресу Mobile World Congress в Барселоні свої флагманські смартфони — Galaxy S9 і Galaxy S9+. Онлайн-трансляція презентації відбулася на офіційному YouTube-каналі компанії.

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Як і попередні моделі, новинки мають безрамковий дизайн, передня панель майже повністю займає екран. Galaxy S9 отримав 5,8-дюймовий дисплей, старша модель — 6,2-дюймовий. Обидва пристрої оснащені процесором Snapdragon 845, передає РБК.

S9 оснащений 12-мегапіксельною основною камерою. S9+ має подвійну камеру, основний об'єктив якої має 12-мегапіксельний сенсор. Фронтальні камери обох пристроїв оснащені 8-мегапіксельним сенсором. Просунута модель також має більш ємну батарею 3500 мА·год, молодша модель — 3000 мА·год На обидва смартфони встановлена остання версія операційної системи Android 8.0.

Особливістю нових моделей стала функція створення 3D-аватарів, які є персоніфікованими анімаційними емоджі — селфімоджі. Користувач може створити віртуальну версію самого себе у вигляді емоджі, яким можна ділитися з друзями, навіть якщо у них немає смартфона Samsung.

Селфімоджі представлені у форматі відео або форматі AGIF, який використовується для створення стікерів і підтримується більшістю популярних месенджерів. Ця функція стала відповіддю Apple, яка минулого року представила схожу опцію Animojies разом з останніми версіями iPhone.

Іншою новою функцією нових смартфонів став режим надповільної зйомки: він дозволяє створювати відеоролики зі швидкістю 960 кадрів в секунду. Обидва пристрої здатні автоматично вловлювати рух, після чого починається запис. Створені відео можна перетворити, наприклад, в GIF-файли та надіслати друзям.