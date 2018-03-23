Компанії SpaceX і Tesla Ілона Маска видалили сторінки у Facebook

Ілон Маск додав, що його компанії ніколи не розміщували рекламу в Facebook і не платили відомим людям за фальшиві підписки.

Компанії SpaceX і Tesla видалили свої сторінки в Facebook після твітів їх засновника Ілона Маска.

Зазначається, що 23 березня Маск поспілкувався з користувачами Twitter. Його закликали приєднатися до бойкоту Facebook після витоку даних про користувачів і видалити сторінку SpaceX.

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«Я не знав, що вона існує. Ми видалимо», - написав Маск.

Після цього інший користувач запропонував видалити також і сторінку Tesla, на що Маск також дав згоду. Через деякий час сторінки компаній виявилися недоступними.

Зазначимо, що на ці сторінки в соцмережі були підписані більше 5 мільйонів людей.

Сам Маск у своєму Twitter додав, що його компанії ніколи не розміщували рекламу в Facebook і не платили відомим людям за фальшиві підписки.

Також він додав, що не користується Фейсбуком і ніколи не користувався. "Тому я не думаю, що якось постраждаю від цього чи мої компанії отримають сильний удар (через видалення сторінок - ред.)", - написав Маск.

We've never advertised with FB. None of my companies buy advertising or pay famous people to fake endorse. Product lives or dies on its own merits. — Elon Musk (@elonmusk) March 23, 2018

Таким чином, Ілон Маск приєднався до акції протесту #deletefacebook проти передачі соцмережею персональних даних користувачів компанії Cambridge Analytica.

Facebook опинився в центрі скандалу після того як видання The New York Times і The Guardian провели розслідування про незаконне використання особистих даних користувачів соцмережі.

Колишній співробітник Cambridge Analytica, фахівець з аналізу даних Крістофер Вайл розповів, що ще в 2014 році компанія використала особисті дані понад 50 млн користувачів Facebook, отримані без їх дозволу, для розробки програми.