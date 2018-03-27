На Волині намагаються врятувати унікальний човен часів Київської Русі (відео)

У селі Маневичі вже виникла ідея створити музей одного експонату – навіть проект розробили. Однак грошей на нього наразі немає.

На Волині намагаються зберегти унікальний човен часів Київської Русі, на якому почали з'являтися ознаки ерозії.

Як йдеться в сюжеті ТСН, науковці запевняють, це єдиний плавзасіб 13-го століття у Східній Європі, що так зберігся. Три роки тому його випадково виявили в річці, шведи пропонували за нього 100 тисяч євро. Але в селищі Маневичі вирішили, що знахідка має залишитись у них. Утім, поки що човен припадає пилюкою на пилорамі місцевого підприємця і науковці вже помітили руйнування.

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Човен видовбаний зі стовбура дерева. На нього приїхали подивитися науковці з Польщі, Швеції та Литви, які підтвердили унікальність артефакту.

У селищі Маневичі вже виникла ідея створити музей одного експонату – навіть проект розробили. Однак грошей на нього наразі немає.

Останні три роки човен обробляли спецрозчином, а коли перестали, побачили на ньому білі плями. Звістка про руйнування довбанки дійшла і до Хортиці. Фахівці музею судноплавства відреставрували не один стародавній човен. Запорізькі музейники запевняють, що волинську знахідку ще можна врятувати.