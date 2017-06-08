Невідомі намагалися спалити Запорозьку Січ на Хортиці (фото)

Сьогодні, 8 червня, невідомі намагалися спалити Запорозьку Січ на острові Хортиця у Запоріжжі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор національного заповідника «Хортиця» Максим Остапенко.

«Щойно зупинили жахливий підпал Хортиці. Невідомі намагалися спалити Запорозьку Січ!!!

З підвітряної сторони по широкому фронту підпал степу і вогонь із великою швидкістю пішов на Січ. Лише завдячуючи тому, що було близько двох десятків людей, що долучилися до гасіння, оперативного реагування МНС, поліції, охорони та пожежної дружини національного заповідника «Хортиця», вдалося уникнути жахливих наслідків», – повідомив Остапенко.

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За його словами, пожежі здійснює група осіб, які «схоже поставили собі задачу спалити усе на Хортиці».

«Враховуючи надзвичайну загрозу, звернувся до голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля з проханням залучити до охорони Хортиці усі можливі ресурси (МНС, Нацгвардія, Нацполіція)», – додав директор заповідника.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня на Хортиці в історичному комплексі Запорізька Січ сталася пожежа. Тоді загорівся один з куренів виставкового комплексу.