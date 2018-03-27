Скандал із витоками у Facebook: Цукерберг не збирається виступати у британському парламенті

Також з'ясувались подробиці роботи компанії, що зловживала даними користувачів.

Засновник і очільник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг відмовився виступити у британському парламенті і відповісти на питання щодо витоку даних користувачів.

Про це повідомляє Independent.

Як зазначається, Цукерберга запросили з’явитися у британському парламенті у найкоротші терміни. Однак він не буде виступати, замість нього це зробить один із заступників.

Своєю чергою, інформатор причетної до витоку даних компанії Cambridge Analytica, розповів деякі подробиці роботи над президентською кампанією Дональда Трампа. За словами Крістофера Вейла, головний виконавчий директор компанії Александр Нікс створив фальшивий офіс у Кембриджі, щоб допомогти Стіву Бенону, колишньому головному стратегу Трампа. Так, компанія мала більш серйозний вигляд.

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Як передає Daily Mail, Вейл наголосив, що Нікс був дуже заможним. "Деяким багатим людям потрібне якесь заняття, якийсь проект", - сказав. "Їх приваблюють керування державою та перехід до країн, що розвиваються".

Також Крістофер Вейл розповів, що його попередник помер у Кенії за загадкових обставин. "У людей закралася підозра, що його отруїли у власному готельному номері. Також я чув, що поліцію підкупили, щоб вона не заходила в номер протягом 24 годин".

Нагадаємо, що компанія з аналізу даних Cambridge Analytica, яка працювала над президентською кампанією президента США Дональда Трампа, отримала доступ до даних понад 50 мільйонів користувачів Facebook. Від падіння вартості акцій внаслідок скандалу засновник компанії Марк Цукерберг несе багатомільярдні збитки.