Цукерберг втратив $5 мільярдів через витоки в Facebook
01:41, 20 березня 2018Світ
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В ході торгів у понеділок вартість акцій компанії впала на $37 мільярдів.
Марк Цукерберг / REUTERS
Засновник Facebook Марк Цукерберг втратив $5 млрд на тлі новин про витік даних користувачів соцмережі.
Про це повідомляє Forbes.
Відзначається, що в ході торгів у понеділок вартість акцій компанії впала на $37 млрд. Цукербергу належить 16% акцій Facebook. В даний час його статки нараховують $69,6 млрд.
Заступник головного юридичного консультанта Facebook Пол Грюел назвав подію «обдурюванням і шахрайством».
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«Ми зробимо будь-які дії, необхідні для того, щоб переконатися, що дані, про які йде мова, були видалені раз і назавжди», — заявив він.
Раніше стало відомо, що компанія Cambridge Analytica, яка працювала на президента США Дональда Трампа викрала дані більше 50 млн користувачів Facebook.
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