У Шотландії виявили сліди найбільшої тварини в історії Землі (фото, відео)

Сліди належать зауроподам - ящурам, які важили 10 тонн та були заввишки 15 метрів.

Сліди одного із найбільших у світі динозаврів знайшли у Шотландії.

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Як повідомляє ТСН, в лагуні на острові Скай науковці виявили відбитки найбільшої тварини, яка коли-небудь ходила землею. Вони належать зауроподам - ящурам, які важили 10 тонн та були заввишки 15 метрів.

Динозаври залишили сліди довжиною у 70 сантиметрів 170 мільйонів років тому. Вчені впевнені, що така знахідка поглибить їхні знання щодо місця проживання динозаврів, а також підтвердить здогадку - ящури полюбляли не лише суходоли, але жили і біля водойм.