Вчені виявили новий вид травоїдних динозаврів

Французькі і бельгійські вчені виявили новий вид динозаврів — Matheronodon provincialis. Археологи знайшли останки тварини на півдні Франції, пише "Громадське", посилаючись на The Verge.

Matheronodon provincialis віднесли до сімейства Рабдодонтидів — травоїдних динозаврів, які жили на всіх континентах.

У Matheronodon provincialis були масивні щелепи, схожі на ножиці, якими динозавр жував жорсткі волокнисті листя і стебла.

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Вчені припускають, що динозавр харчувався рослинами, які інші травоїдні динозаври не полюбляли.Вони виявили тільки частину щелепи динозавра і кілька зубів.

Палеонтологи зробили реконструкцію черепа Matheronodon provincialis і припустили, що його зуби були гострішими, ніж у інших травоїдних динозаврів. Довжина його тіла сягала приблизно 5 метрів.