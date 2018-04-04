Apple розробляє смартфон з увігнутим екраном і функцією безконтактного управління - ЗМІ

Користувачеві буде достатньо провести пальцем на деякій відстані від дисплея, щоб домогтися відгуку.

Apple працює над новими технологіями для створення наступної версії iPhone, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела. У новому смартфоні можуть бути реалізовані вигнутий екран і безконтактне управління.

Читайте такожApple випустила iOS 11.3 з функцією відключення уповільнення iPhone

Як передає РБК, Apple вже експериментувала з різними моделями взаємодії користувачів із пристроєм. Так, в останніх моделях iPhone вже була реалізована функція 3D Touch, при якій смартфон враховував силу тиску пальця на тачскрін. Тепер корпорація планує реалізувати безконтактне управління, при якому фізичного контакту з екраном відбуватися не буде: користувачеві буде достатньо провести пальцем на деякій відстані від дисплея, щоб домогтися відгуку. За оцінкою джерела, технологія буде готова протягом двох років. Подібну функцію під назвою Air Gestures ще з 2014 року пропонує Samsung, однак у Apple вона повинна бути реалізована без додаткового сенсора на передній панелі.

Експериментує Apple і з формою дисплея: в планах компанії — створення смартфона з вигнутим екраном. Як зазначає Bloomberg, подібна ідея могла з'явитися під впливом моделей з увігнутим екраном від Samsung. C формами екрану також експериментували LG і Xiaomi. Вести подібні роботи дозволив перехід Apple на OLED-технологію екрану в iPhone 8 і iPhone X. На відміну від рідкокристалічного екрану ця технологія допускає вигин дисплея. В додаток до цього Apple працює над новою технологією для екранів під назвою MicroLED, проте її поява очікується лише через п'ять років.

Розробка власної технології виробництва екранів стане новим етапом для Apple, так як для цього компанія користувалася чужими розробками. Так, IPhone X і iPhone 8, перші OLED-телефони Apple, що використовують технологію Samsung. Через це у компанії в 2017 році виникли проблеми з виробництвом нових смартфонів, пов'язані із затримкою поставок нових дисплеїв.

Як повідомляв УНІАН, Apple планує відмовитися від процесорів Intel.