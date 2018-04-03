Apple планує відмовитися від процесорів Intel - ЗМІ

Apple використовує чіпи Intel в своїх комп'ютерах з 2005 року.

Компанія Apple планує в найближчому майбутньому відмовитися від процесорів Intel і використовувати в своїх комп'ютерах Mac чіпи власного виробництва.

Очікується, що це відбудеться до 2020 року, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з планами компанії, передає РБК.

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Дана ініціатива, що отримала кодову назву Kalamata, поки що перебуває на початковому етапі розвитку. Однак, за даними співрозмовників, вона є частиною більш масштабної стратегії, спрямованої на те, щоб усі пристрої Apple, включаючи Mac, iPhone і iPad, працювали схожим чином і легко взаємодіяли один із одним.

В даний час всі iPhone, iPad, Apple Watch і Apple TV вже працюють на процесорах, розроблених Apple.

Як зазначає Bloomberg, відмова Apple від чіпів Intel стане ударом для останньої. Згідно з даними агентства, Apple приносить Intel близько 5% річного доходу. Apple використовує чіпи Intel в своїх комп'ютерах з 2005 року.

Акції Intel 2 квітня завершили торги в Нью-Йорку падінням більш ніж на 6%, подешевшавши за день більш ніж на $3 за акцію - до $48,92, свідчать дані торгів.

Apple відмовилася від коментарів, зазначає Bloomberg. В Intel заявили, що компанія не коментує чутки про своїх клієнтів.