Знамення: у небі над Харковом помітили рідкісне природне явище (фото)

У харківському небі спостерігали рідкісне явище - гало.

У небі над Харковом помітили оптичний феномен - веселку навколо Сонця. На явище звернув увагу житель міста.

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"Гало в небі над Харковом 5.04.18!!! Рідкісне атмосферне явище! Але бережіть очі й камери, не спаліть при перегляді і зйомці!", - написав у Facebook харківський астроном Володимир Кожанов і додав, що раніше такі явища в небі сприймали як знамення.

Гало - оптичний феномен, кільце навколо джерела світла. Воно зазвичай з'являється навколо Сонця і Місяця, іноді навколо інших потужних джерел світла, таких як вуличні вогні.

Як повідомляв УНІАН, в Україні через аномально теплу погоду 1 січня в небі помітили гало. Воно схоже на звичайну веселку, але взимку. Сніжинки, які перебувають в атмосфері, переливаються на сонці різними яскравими кольорами. Це сяйво утворює півколо, тим самим нагадуючи веселку.