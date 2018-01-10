У небі над Україною помітили унікальне природне явище (фото)
Як пояснюють синоптики, це явище називається "гало", воно схоже на звичайну веселку, але побачити його можна тільки взимку.
В Україні через аномально теплу погоду 1 січня у небі помітили гало. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила нардеп Світлана Заліщук.
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"Раптом з під-чорнючих хмар виглянуло сонце, буквально на одну хвилину. І через мою дорогу виросла веселка. Така стрімка, що поки намалювалася друга нога, перша нога вже зникла. Я ледве встигла сфотографувати", - йдеться у її повідомленні.
Варто зазначити, що синоптики таке явище називають "гало" - воно схоже на звичайну веселку, але взимку. Сніжинки, які є в атмосфері, переливаються на сонці різними яскравими кольорами. Це сяйво утворює півколо, тим самим нагадуючи веселку.
Як повідомляв УНІАН, 26 грудня жителі Донбасу помітили в небі неподалік від Станиці Луганської незвичайне сяйво.