Найбільше в історії дослідження не розкрило таємницю феномену блондинок

Автори дослідження не змогли з'ясувати, чому блондинок значно більше, ніж білявих чоловіків.

Серед європейців та їхніх нащадків шанс опинитися натуральною блондинкою у жінок в два рази вище, ніж у чоловіків - блондином. До цього висновку прийшли учасники найбільшого в історії дослідження генетичних особливостей пігментації у європейців та їхніх нащадків, куди увійшли дані майже 300 тисяч осіб.

Як передає Російська служба Бі-бі-сі, в ході дослідження були виявлені 124 гена, що впливають на колір волосся людини. Його результати опубліковані в журналі Nature Genetics. Це відкриття може допомогти криміналістам у розслідуванні злочинів.

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Автори дослідження у звіті зізнаються, що не змогли з'ясувати, чому білявих жінок значно більше, ніж чоловіків. Попередні подібні дослідження привели до відкриття лише трохи більше десятка генів, що відповідають за колір волосся.

Дані нового дослідження були надані британським сховищем біоматеріалів UK Biobank, американською компанією 23andMe, що займається дослідженнями ДНК, а також міжнародним консорціумом Visible Trait Genetics і його партнерами в Нідерландах, Австралії та Італії.

Вчені вибрали європейців через те, що колір волосся в них варіюється найбільш широко. Вони виявили, що шансів виявитися чорноволосим у європейського чоловіка в три рази більше, ніж у жінки.

Вчені вважають, що це відкриває нову область досліджень, які могли б визначити, чому це відбувається. Поки що найбільш переконлива версія вчених - це пов'язано з тим, що більшість жінок приваблюють чоловіки з більш темним відтінком шкіри.

Досліди на мишах показали, що деякі хімікати, стрес і гормони впливають на те, як проявляють себе гени, що відповідають за пігментацію. Відкриття 124 генів, пов'язаних з кольором волосся, також виявило їхній зв'язок із різними видами раку шкіри, яєчок, передміхурової залози та яєчників.

Як повідомляв УНІАН, раніше вчені попередили про неминучість виродження чоловіків.