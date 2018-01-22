Вчені попередили про неминучість виродження чоловіків

Y-хромосома, що визначає розвиток статевих ознак у чоловіків, зникне приблизно через кілька мільйонів років.

Про це пише генетик Даррен Гріффін (Darren Griffin) з Кентського університету (Англія) в статті, опублікованій в Science Alert.

Ряд дослідників вважає, що це неминуче, хоча існують генетичні механізми, які гальмують процес виродження.

Чоловіча хромосома містить гени, які не є необхідними для життя. Серед них — ген SRY, що визначає розвиток організму по чоловічому типу. Вони не мають додаткових копій, рекомбінація з якими могла б запобігти остаточній втраті функцій Y-хромосомної ДНК через мутації. За всю історію існування життя хромосома сильно виродилася, і цей процес буде тривати, за оцінками вчених, ще 4,6 мільйона років. Це неминуче буде супроводжуватися погіршенням фертильності.

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Виродження пригальмовується такими явищами, як великомасштабні хромосомні перебудови, що призводять до появи додаткових копій генів на Y-хромосомі. На це впливає наявність паліндромів — послідовностей нуклеотидів, що читаються однаково в обох напрямках. Відомо, що в області паліндромів легше відбувається копіювання і вставка ділянок ДНК. Копіювання генів сприяє підтримці функцій сперматозоїдів.

У той же час виродження Y-хромосоми не означає повне зникнення чоловіків. Ген SRY може переміститися на іншу хромосому, яка, однак, також почне відчувати брак рекомбінації.