Blue Origin успішно випробувала суборбітальний корабель (фото, відео)
Американська компанія Blue Origin провела випробування свого суборбітального корабля New Shepard. Запуск був проведений з пускового майданчика в штаті Техас.
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Корабель New Shepard піднявся на розрахункову висоту в 100 км. Після чого капсула для екіпажу відокремилася від носія і спустилася на землю на парашутах і приземлилася через 10 хв 13 сек. польоту. Перед цим ракета зробила керовану двигунами вертикальну посадку.
На борту корабля перебувало експериментальне обладнання, зокрема, розроблений NASA монітор SFEM-2 для вимірювання вмісту вуглекислого газу та інших показників усередині капсули під час польоту.
Blue Origin розробила New Shepard для суборбітальних космічних польотів за балістичною траєкторією. Випробування цього корабля проводилися з листопада 2015 по жовтень 2016 року. Це випробування - восьме за рахунком.
Highlights from today's mission. Don't miss the Emperor ball doing a few backflips in zero gravity. #GradatimFerociter@BlueOriginpic.twitter.com/YxlJRt0MXc— Jeff Bezos (@JeffBezos) 30 квітня 2018 р.