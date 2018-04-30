Blue Origin успішно випробувала суборбітальний корабель (фото, відео)

Корабель New Shepard піднявся на розрахункову висоту в 100 км. Після чого капсула для екіпажу відокремилася він носія і спустилася на землю на парашутах.

Американська компанія Blue Origin провела випробування свого суборбітального корабля New Shepard. Запуск був проведений з пускового майданчика в штаті Техас.

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Корабель New Shepard піднявся на розрахункову висоту в 100 км. Після чого капсула для екіпажу відокремилася від носія і спустилася на землю на парашутах і приземлилася через 10 хв 13 сек. польоту. Перед цим ракета зробила керовану двигунами вертикальну посадку.

На борту корабля перебувало експериментальне обладнання, зокрема, розроблений NASA монітор SFEM-2 для вимірювання вмісту вуглекислого газу та інших показників усередині капсули під час польоту.

Blue Origin розробила New Shepard для суборбітальних космічних польотів за балістичною траєкторією. Випробування цього корабля проводилися з листопада 2015 по жовтень 2016 року. Це випробування - восьме за рахунком.