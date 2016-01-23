В США успішно приземлилася багаторазова ракета New Shepard (відео)

10:45, 23 січня 2016
Наука та IT
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Капсула і двигун м'яко повернулися на Землю.

New Shepard / spaceflightnow.com

У Техасі американська компанія Blue Origin провела повторну успішну вертикальну посадку багаторазового космічного корабля. Про це пише "РБК", посилаючись на прес-службу компанії.

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"New Shepard досяг висоти 101,7 км, після чого капсула і двигун м'яко повернулися на землю для відновлення і повторного використання", — сказано в повідомленні.

Вперше компанія успішно запустила і посадила ту ж ракету в листопаді 2015 року. Тоді корабель піднявся на висоту 100,5 км і після відділення капсули повернувся на Землю.

Blue Origin також повідомила про плани почати в 2016 році повноцінні випробування нового двигуна BE-4 і продовжити запуски і посадки ракети New Shepard.

Як повідомлялося, 22 грудня компанія SpaceX Ілона Маска вперше успішно посадила нижню багаторазову ступінь ракети Falcon 9, щоб зберегти її для повторного використання.

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