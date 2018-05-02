Сьогодні вночі в Україні можна спостерігати парад планет

В одну лінію вишикуються Марс, Юпітер, Сатурн, Місяць і дві зірки: Антарес і Спіка.

Сьогодні вночі жителі Європи, в тому числі і України, зможуть спостерігати незвичайне астрономічне явище - міні-парад планет.

Читайте такожУ небі над Закарпаттям помітили рідкісне оптичне явище довкола повні (фото)В одну лінію в небі вишикуються Марс, Сатурн, Юпітер, Місяць, а також дві зірки: Спіка і Антарес, повідомляє Страна.UA.

Парад розпочнеться близько опівночі в ніч з 2 на 3 травня. Першими на небі з'являться Юпітер і Спіка, останнім підніметься Марс. Найкраще явище буде видно близько 3 години ночі, коли всі небесні тіла вишикуються в ряд.

Дане явище можна назвати тільки міні-парадом, оскільки по один бік від Сонця в невеликому секторі опиняться лише три планети, Місяць і дві зірки, а для малого параду необхідно чотири планети.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня можна було спостерігати потрійне астрономічне явище - супермісяць, "блакитний Місяць" і місячне затемнення.