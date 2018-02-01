Блакитний кривавий супермісяць у різних куточках світу: вражаючий фоторепортаж Reuters

16:18, 01 лютого 2018
Наука та IT
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Норвегія
Норвегія /  © REUTERS
Сирія
Сирія /  © REUTERS
Бразилія
Бразилія /  © REUTERS
Македонія
Македонія /  © REUTERS
Кіпр
Кіпр /  © REUTERS
Філіппіни
Філіппіни /  © REUTERS
Філіппіни
Філіппіни /  © REUTERS
Філіппіни
Філіппіни /  © REUTERS
Філіппіни
Філіппіни /  © REUTERS
Туреччина
Туреччина /  © REUTERS
Туреччина
Туреччина /  © REUTERS
США
США /  © REUTERS
США
США /  © REUTERS
США
США /  © REUTERS
США
США /  © REUTERS
США
США /  © REUTERS
США
США /  © REUTERS
США
США /  © REUTERS
США
США /  © REUTERS
США
США /  © REUTERS
Сербія
Сербія /  © REUTERS
Сербія
Сербія /  © REUTERS
Сербія
Сербія /  © REUTERS
Росія
Росія /  © REUTERS
Росія
Росія /  © REUTERS
Мальта
Мальта /  © REUTERS
Мальта
Мальта /  © REUTERS
Македонія
Македонія /  © REUTERS
Мальта
Мальта /  © REUTERS
Китай
Китай /  © REUTERS
Китай
Китай /  © REUTERS
Іспанія
Іспанія /  © REUTERS
Іспанія
Іспанія /  © REUTERS
Іспанія
Іспанія /  © REUTERS
Іспанія
Іспанія /  © REUTERS
Іспанія
Іспанія /  © REUTERS
Індія
Індія /  © REUTERS
Індія
Індія /  © REUTERS
Індія
Індія /  © REUTERS
Індія
Індія /  © REUTERS
Індія
Індія /  © REUTERS
Британія
Британія /  © REUTERS
Британія
Британія /  © REUTERS
Британія
Британія /  © REUTERS
Британія
Британія /  © REUTERS
Британія
Британія /  © REUTERS
Британія
Британія /  © REUTERS
Крим, Україна
Крим, Україна /  © REUTERS
Крим, Україна
Крим, Україна /  © REUTERS

Фотографи з різних куточків світу влаштували "полювання" за найкращими кадрами з блакитним кривавим супермісяцем.

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Місяць спочатку суперповним, потім "блакитним", а далі зайшов у земну тінь. Таке унікальне явище можна побачити лише раз на кількадесят років. Як це було, показало у фотографіях агентство Reuters.

В Україні було хмарно, і повний Місяць виходив рідко.  Його могли спостерігати, наприклад, у Львові:

Космічне агентство NASA вело вчора онлайн-трансляцію затемнення. Дивіться відео, як це було:

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Новина в сюжеті: Блакитний кривавий супермісяць
Теги: #місячне затемнення#Блакитний кривавий супермісяць