Блакитний кривавий супермісяць у різних куточках світу: вражаючий фоторепортаж Reuters
16:18, 01 лютого 2018Наука та IT
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З'явилися вражаючі кадри рідкісного астрономічного явища, яке спостерігали 31 січня.
Фотографи з різних куточків світу влаштували "полювання" за найкращими кадрами з блакитним кривавим супермісяцем.
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Місяць спочатку суперповним, потім "блакитним", а далі зайшов у земну тінь. Таке унікальне явище можна побачити лише раз на кількадесят років. Як це було, показало у фотографіях агентство Reuters.
В Україні було хмарно, і повний Місяць виходив рідко. Його могли спостерігати, наприклад, у Львові:
Космічне агентство NASA вело вчора онлайн-трансляцію затемнення. Дивіться відео, як це було:
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