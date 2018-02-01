Блакитний кривавий супермісяць у різних куточках світу: вражаючий фоторепортаж Reuters

З'явилися вражаючі кадри рідкісного астрономічного явища, яке спостерігали 31 січня.

Фотографи з різних куточків світу влаштували "полювання" за найкращими кадрами з блакитним кривавим супермісяцем.

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Місяць спочатку суперповним, потім "блакитним", а далі зайшов у земну тінь. Таке унікальне явище можна побачити лише раз на кількадесят років. Як це було, показало у фотографіях агентство Reuters.

В Україні було хмарно, і повний Місяць виходив рідко. Його могли спостерігати, наприклад, у Львові:

Космічне агентство NASA вело вчора онлайн-трансляцію затемнення. Дивіться відео, як це було: