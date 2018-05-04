Адміністрація Twitter через власну необачність закликала користувачів змінити паролі

Виявилося, що до шифрування паролі користувачів Twitter через помилку зберігалися у внутрішньому файлі в первозданному вигляді.

Компанія Twitter закликала користувачів змінити паролі через виявлену нещодавно внутрішню вразливість. Адміністрація мережі мікроблогів заявила, що до шифрування паролів, яке забезпечує захист, вони помилково зберігалися у внутрішньому файлі в первозданному вигляді.

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Як передає Meduza, ознак того, що хтось отримав доступ до цих даних, в Twitter не виявили. Уразливість була виявлена кілька тижнів тому, повідомляє Reuters з посиланням на джерело.

"Щоб перестрахуватися, ми просимо вас подумати про зміну вашого пароля на всіх сервісах, де ви його використали", - заявили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, Twitter за 2 роки заблокував понад 1,2 мільйона акаунтів за пропаганду тероризму.