Адміністрація Twitter через власну необачність закликала користувачів змінити паролі
Компанія Twitter закликала користувачів змінити паролі через виявлену нещодавно внутрішню вразливість. Адміністрація мережі мікроблогів заявила, що до шифрування паролів, яке забезпечує захист, вони помилково зберігалися у внутрішньому файлі в первозданному вигляді.
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Як передає Meduza, ознак того, що хтось отримав доступ до цих даних, в Twitter не виявили. Уразливість була виявлена кілька тижнів тому, повідомляє Reuters з посиланням на джерело.
"Щоб перестрахуватися, ми просимо вас подумати про зміну вашого пароля на всіх сервісах, де ви його використали", - заявили в компанії.
Як повідомляв УНІАН, Twitter за 2 роки заблокував понад 1,2 мільйона акаунтів за пропаганду тероризму.