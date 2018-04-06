Twitter за 2 роки заблокував понад 1,2 мільйона акаунтів через пропаганду тероризму

У Twitter заявили, що 74 відсотки акаунтів були заблоковані "до першого твіту".

Twitter заявляє, що від 2015 року по кінець 2017 року заблокував 1,21 мільйона акаунтів за "пропаганду тероризму".

Таким чином, стверджують у компанії, вони зробили соціальну мережу "небажаним місцем" для насильницького змісту, пише Радіо Свобода.

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"Ми продовжуємо бачити позитивний, значний вплив багаторічної напруженої роботи, що робить наш сайт небажаним місцем для тих, хто прагне сприяти тероризму, внаслідок чого цей вид діяльності все більше віддаляється від Twitter", - йдеться в заяві.

У своїй останній "доповіді про прозорість" Twitter заявив, що у другій половині 2017 року "за порушення, пов'язані із пропагандою тероризму" заблокував 274,460 акаунтів, що на 8,4% менше за попередній звітний період.

У Twitter заявили, що 74 відсотки акаунтів були заблоковані "до першого твіту".

Раніше УНІАН повідомляв, що соціальна мережа Facebook заблокувала понад 270 сторінок російського "Агентства досліджень інтернету" (IRA) ("фабрики тролів" - ред.), які використовувалися для політичного впливу на користувачів із Росії та російськомовних жителів країн-сусідів Російської Федерації, серед яких і Україна.