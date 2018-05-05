Вчені застерегли любительок фастфуду про труднощі з зачаттям

Сбалансований раціон зменшує час, потрібний жінці, щоб завагітніти.

Нове дослідження довело, що пристрасть до фастфуду і дефіцит фруктів у раціоні жінки можуть призвести до труднощів із зачаттям.

Як передає Naked Science з посиланням на журнал Human Reproduction, учені з Австралії і Великобританії вивчили результати опитувань 5 598 мешканок Великобританії, Австралії і Нової Зеландії у віці від 18 до 43 років, в яких є діти. Вони розповідали, що входило в їхній раціон за місяць до початку першої вагітності. Окремі питання анкети стосувалися фруктів, зелені, риби та фастфуду. Ці дані порівняли з терміном, протягом якого пара намагалася зачати дитину. До категорії безплідних пар віднесли тих, у кого спроби зайняли більше року, цей термін служить стандартним діагностичним критерієм безпліддя. Дослідники врахували вплив факторів ризику: куріння, вживання алкоголю, віку жінки та високого індексу маси тіла.

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Серед усіх опитаних у групу безплідних потрапили близько 8% пар, однак серед тих, хто рідко їв фрукти, довго не могли завагітніти 12% жінок. З тих, хто їв фастфуд чотири рази в тиждень або частіше, у категорії безплідних виявилися 16% жінок. У середньому любительки бургерів і піци вагітніли на місяць пізніше, ніж ті, хто дотримувався здорового харчування. Три-чотири порції фруктів в день, навпаки, прискорювали зачаття в середньому на два тижні. Як не дивно, кількість зелені і риби в раціоні ніяк не вплинуло на строки настання вагітності.

"Результати дослідження показують, що здоровий раціон, що включає фрукти і мінімум їжі швидкого приготування, позитивно впливає на фертильність і зменшує час, що потрібен жінці, щоб завагітніти", - резюмувала провідний автор роботи Клер Робертс.

Як саме фастфуд ускладнює зачаття, ученим поки не відомо. Автори більш ранніх досліджень припускали, що жирні кислоти, що містяться в рослинних і тваринних жирах і маслах, можуть негативно впливати на яйцеклітини. Крім того, велика кількість цукру, солі і жиру може вплинути на обмін речовин.

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