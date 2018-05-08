Google представила нову версію Android

Нова операційна система призначена для пристроїв Internet of Things (Інтернет речей).

Напередодні щорічної презентації Google I / O компанія представила нову версію своєї операційної системи Android. Вона отримала назву Android Things і призначена для пристроїв Internet of Things (Інтернет речей), тобто пристроїв, які за допомогою інтернет-технологій взаємодіють один з одним без участі людини.

Як повідомляє Gizmodo, нова версія операційної системи розроблена за аналогією з Android TV або Android Wear, тобто зроблена для пристроїв, які не потребують повної версії Android для повноцінної роботи.

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Ядро Android Things зосереджене навколо трьох стовпів: оптимізована ОС, налаштована на роботу на малопотужних пристроях, вибір схвалених Google апаратних комплектів і, нарешті, оптимізована система для просування нового програмного забезпечення і оновлень безпеки для пристроїв Internet of Things.

Ця операційна система розроблена таким чином, щоб всі її оновлення приходили на пристрої відразу після виходу, не залежно від розробників пристроїв. Це допоможе швидше усувати проблеми системи та забезпечить безпеку пристроїв.

Як повідомляв УНІАН, компанія Google почала відмовлятися від операційної системи Android на користь абсолютно нової Fuchsia OS.