Прощавай, Android: Google почав процес з впровадження нової ОС - ЗМІ

17:04, 27 квітня 2018
Наука та IT
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Ілюстрація REUTERS

Розробник з форуму XDA з ніком forkbomb444, вивчаючи вміст бази AOSP, знайшов згадку абсолютно нової операційної системи, повідомляє AKKet.com. Він відразу ж написав про свою знахідку на форумі, після чого цю інформацію підтвердили інші розробники, яким навіть вдалося з'ясувати деякі подробиці. Як виявилося, компанія Google додала в Android підтримку ядра Zircon, яке є основою Fuchsia OS.

Читайте такожGoogle випустила новий Android раніше термінуНа думку експертів, таким чином "пошуковий гігант" хоче перевірити сумісність нової операційної системи з додатками і сервісами, створеними для Android. Якщо Google вдасться забезпечити 100% сумісність програмного забезпечення від Android з операційною системою Fuchsia OS, то вона позбавить його і розробників від безлічі проблем. За рахунок цього компанія зможе зробити заміну старої ОС на нову буквально за кілька місяців. В іншому випадку, на перехід можуть піти роки.

Як повідомляв УНІАН, американська корпорація Google вже дозволила розробникам почати тестування нової операційної системи Fuchsia.

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Теги: #Google#Fuchsia#Android