SpaceX уперше запустила найпотужнішу модифікацію ракети Falcon 9 (відео)

Інженери SpaceX внесли безліч змін в конструкцію ракети в порівнянні з попередніми модифікаціями.

Компанія SpaceX 11 травня запустила ракету Falcon 9 нової модифікації Block 5, яка вивела на орбіту бангладешський супутник зв'язку Bangabandhu Satellite-1.

Ракета з супутником масою 3,7 тонни стартувала з майданчика LC-39A Космічного центру Кеннеді о 23:14 за київським часом, передає N+1.

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Через дві з половиною хвилини відбулося розділення ступенів, а через вісім хвилин після старту перша ступінь приземлилася на баржу «Of Course I Still Love You» в Атлантичному океані. Друга ступінь продовжила політ для виведення супутника на геоперехідну орбіту.

Геостаціонарний супутник Bangabandhu Satellite-1 буде за допомогою передавачів у C - і Ku-діапазонах покривати сигналом сам Бангладеш і весь навколишній регіон, забезпечуючи їх зв'язком, телесигналом і доступом в інтернет.

SpaceX уперше використала модифікацію ракети Falcon 9 Block 5 для комерційного польоту. Дана модифікація використовує більш потужні двигуни, а також краще за попередні версії адаптована для багаторазового використання.

Компанія заявляє, що перша ступінь ракети здатна витримати десять запусків з мінімальним оглядом і відновленням після посадок. Відзначається, що SpaceX удосконалила ракету саме для багаторазового повторного використання.

Інженери SpaceX внесли безліч змін в конструкцію ракети в порівнянні з попередніми модифікаціями.

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Рама Octaweb, на яку кріпляться двигуни першого ступеня, в новій версії не приварюється до внутрішніх конструкцій ракети, а кріпиться болтами. Передбачається, що це спростить міжполітне обслуговування двигунного блоку.

Крім того фахівці SpaceX допрацювали і самі двигуни Merlin - тепер вони видають на вісім відсотків більшу тягу.

Також компанія виправила конструктивні недоліки, які NASA назвало неприпустимими для пілотованих польотів. По-перше, інженери переробили конструкцію наддуву баків високого тиску всередині бака з киснем. У 2016 році саме конструктивний недолік такого бака став причиною вибуху Falcon 9 на стартовому майданчику. По-друге, фахівці виправили проблему з утворенням тріщин в турбіні двигуна Merlin, яку NASA також називала неприйнятною для польотів космонавтів на Falcon 9.

Нарешті, у новій версії ракети удосконалено теплозахист багатьох елементів, а також застосовуються нові посадочні опори й аеродинамічні рулі з титану.

Як заявляє SpaceX, всі ці зміни дозволять звести до мінімуму обслуговування першої ступені між польотами й виконувати десять або більше запусків однієї і тієї ж першої ступені з мінімальною діагностикою систем і, якщо потрібно, ремонтом.

На конференції перед запуском глава компанії Ілон Маск заявив, що в наступному році SpaceX планує продемонструвати можливості нової модифікації, зробивши два орбітальних запуски з однією і тією ж першою ступінню протягом 24 годин.

SpaceX називає Block 5 останнім істотним оновленням Falcon 9. Після його розробки інженери компанії сфокусуються на створення надважкої ракети BFR. Вона буде повністю багаторазової і в такій конфігурації зможе виводити на низьку навколоземну орбіту 150 тонн корисного навантаження. Компанія планує використовувати BFR для запусків не тільки на навколоземну орбіту, але й на Місяць і Марс, в тому числі пілотованих.