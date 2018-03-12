Кінцевою ж метою SpaceX Ілон Маск вважає створення умов для розміщення на Марсі людської колонії.

Голова компанії SpaceX Ілон Маск анонсував перше випробування нового космічного корабля для польоту на Марс у першій половині 2019 року.

Про це він заявив у ході виступу на щорічному ярмарку технологій SXSW в техаському місті Остін, передає РБК з посиланням на CNBC News.

До цього часу, за даними Маска, корабель вже "буде готовий до коротких польотів".

"Ми будуємо перший марсіанський або міжпланетний корабель. Я думаю, що він зможе здійснювати короткі польоти в першій половині наступного року", - сказав засновник SpaceX. При цьому він, сміючись, додав, що іноді його плани й очікування трохи завищені.

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Зараз завданням цієї компанії, нагадує CNBC News, є відправлення вантажної місії на Марс до 2022 році. Кінцевою ж метою SpaceX Ілон Маск вважає створення умов для розміщення на Марсі людської колонії.

У компанії припускають, що ракетна система SpaceX BFR (Big Falcon Rocket), яка повинна вивести в космос міжпланетний космічний корабель довжиною 48 м із обладнаними у ньому 40 кабінами для астронавтів, стане здатна повністю використовуватися повторно.

Зараз у SpaceX працюють над цією ракетою-носієм. Вона буде висотою 106 м, діаметром 9 м, з корисним навантаженням до 150 тонн. При цьому запуск корабля на Марс, як підкреслює телеканал, повинен обійтися SpaceX дешевше, чим первинні запуски ракети Falcon 1, які Маск оцінював в суму від $5 млн до $6 млн. У скільки в компанії оцінюють цей політ CNBC News не уточнює.

"Найважливіше, що буде корисно в даному випадку - просто загальна підтримка, заохочення і добра воля [зі сторони бізнесменів та громадськості]", - прокоментував Маск ідею запуску корабля на Марс.

"Я думаю, що, коли ми його [космічний корабель] побудуємо, у нас буде підтвердження, що й інші компанії і країни можуть взяти і зробити те ж саме", - додав він. Також Маск зазначив, що зараз підприємці, "звичайно, не думають, що це можливо". "Але якщо ми це зробимо, вони теж вступлять у гру", - підсумував засновник SpaceX.