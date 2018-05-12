NASA відправить на Марс невеликий вертоліт

Вертоліт планується використовувати для досягнення точок на поверхні Марса, куди не зможе дістатися марсохід.

NASA відправить у 2020 році на Марс невеликий вертоліт, який буде базуватися на марсоході наступного покоління.

У разі успіху, це буде перший випадок використання літального апарату на іншій планеті, передає Голос Америки.

Дистанційно керований вертоліт Mars Helicopter, спроектований для польотів в розрідженій атмосфері «Червоної планети», важить 1,8 кг і розміром з невеликий м'яч. Він оснащений сонячними батареями і системою підігріву.

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Однією з основних проблем для такого апарату стане те, що атмосфера Марса сильно розріджена, передає РБК. «Рекорд висоти для вертольота на Землі становить 12200 м. Щільність атмосфери Марса становить лише 1% від земної, тому коли вертоліт буде навіть просто знаходитися на поверхні планети, для нього це буде еквівалентом земних 30 км висоти», - розповів Мімі Анг, голова проекту.

Подвійний гвинт Mars Helicopter здатний обертатися зі швидкістю в 10 разів перевищує швидкість земних вертольотів. На випробуваннях він успішно піднявся на висоту, що перевищує 12 км – це означає, що на Марсі Mars Helicopter зможе літати на висоті більше 30 км.

Вертоліт планується використовувати для досягнення точок на поверхні Марса, куди не зможе дістатися марсохід.

Планується, що NASA направить чергову експедицію на Марс в липні 2020 року – «Червоної планети» корабель досягне в лютому 2021-го. Мета експедиції – провести геологічні дослідження і оцінити придатність Марса для життя.