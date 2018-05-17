NASA планує влітку запустити космічний зонд для вивчення Сонця

Дві майбутні місії, заплановані на 2018 і 2020 роки, як очікується, наблизяться до Сонця ближче, ніж будь-коли раніше.

Національне космічне агентство США (NASA) планує влітку нинішнього року запустити космічний зонд для вивчення Сонця – Parker Solar Probe.

Як повідомляється на сайті агентства, дві майбутні місії, заплановані на 2018 і 2020 роки, як очікується, наблизяться до Сонця ближче, ніж будь-коли раніше, передає Радіо Свобода.

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«Наша мета полягає в тому, щоб зрозуміти, як працює Сонце, і як воно впливає на космічну ситуацію з точки зору передбачуваності», – зазначив представник NASA Кріс Сір.

У NASA наголошують, що всебічне вивчення Сонця має важливі наслідки, зокрема, для вивчення впливу енергії Сонця на Землю.

Раніше американське космічне агентство запрошувало людей з усього світу безкоштовно подати їхні імена для розміщення на мікрочипі на борту історичної місії Parker Solar Probe.

Як повідомляв УНІАН, NASA відправить у 2020 році на Марс невеликий вертоліт, який буде базуватися на марсоході наступного покоління.

Дистанційно керований вертоліт Mars Helicopter, спроектований для польотів в розрідженій атмосфері «Червоної планети», важить 1,8 кг і розміром з невеликий м'яч.