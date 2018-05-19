Президент висловив упевненість, що подвижницька праця, високий професіоналізм і наполегливість вчених стануть основою для прогресивних змін та трансформацій, якісно нового рівня ефективності фундаментальних і прикладних досліджень та приведення української науки у відповідність до викликів часу й очікувань суспільства.

Президент Петро Порошенко привітав вчених з Днем науки.

Текст привітання оприлюднено на сайті глави держави.

Президент зазначив, що для «Української держави наука, без сумніву, є надзвичайно важливою, адже нові знання і їх практичне застосування стають визначальними чинниками обороноздатності країни, її незалежності та територіальної цілісності в умовах російської агресії, економічного успіху й соціокультурного поступу».

«І якщо ми справді прагнемо бути частиною європейської спільноти та розвиненого світу в цілому – маємо повсякчас підтримувати вітчизняних вчених, їх устремління до оновлення наукової сфери на демократичних засадах, ширше залучення молодих талантів. У цьому напрямі вже зроблено конкретні кроки – почала діяти Національна рада України з питань розвитку науки і технологій, створюється Національний фонд досліджень України. Вагомим внеском у реформування наукової сфери стане якнайшвидша імплементація нової редакції Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»», - вважає Порошенко.

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Він висловив упевненість, що подвижницька праця, високий професіоналізм і наполегливість вчених стануть основою для прогресивних змін та трансформацій, якісно нового рівня ефективності фундаментальних і прикладних досліджень та приведення української науки у відповідність до викликів часу й очікувань суспільства.

Президент побажав науковцям міцного здоров’я, миру та нових звершень в ім’я України.