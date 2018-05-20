«Мисливець за планетами» NASA зробив перший знімок з орбіти

Телескоп почне вести наукову зйомку в середині червня, після виходу на заплановану орбіту та калібрування камер.

Новий космічний телескоп TESS, призначений для пошуку потенційно придатних для життя планет, вийшов на робочу орбіту та зробив перший тестовий знімок.

Про це повідомляється на сайті американського космічного агентства NASA. На знімку сузір'я Центавра, як наголошується, відзнято понад 200 тисяч зірок.

Повідомляється також, що 30 травня TESS очікує ще одна корекція курсу, аби вийти на наукову навколоземну орбіту, яка дозволить апарату охопити своїми камерами максимальну площу спостережуваного неба.

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Очікується, що телескоп почне наукову зйомку в середині червня, після виходу на заплановану орбіту і завершення калібрування камер.

Нагадаємо, орбітальний телескоп TESS було запущено в космос ракетою компанії SpaceX 19 квітня.

У завдання апарату TESS входить дослідження 200 тис. зірок з метою пошуку біля них планет, у тому числі, земного типу. Рухаючись по високоеліптичних орбіті, він буде «сканувати» космос близько двох років, передаючи інформацію раз на 13 днів під час максимального наближення до Землі.

Прилад буде фіксувати періодичні затемнення перед зірками, які свідчать про проходження перед ними інших об'єктів. У NASA зазначають, що площа покриття телескопа у TESS в 35 разів більше, ніж у «Кеплера».