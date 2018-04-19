SpaceX запустила ракету з супутником для пошуку землеподібних планет (фото, відео)

Через три хвилини після старту відбулося штатне відділення першого ступеня, пізніше він успішно сів на баржу в Атлантиці.

Американська компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9, яка повинна вивести на орбіту апарат NASA для пошуку потенційно придатних для життя планет.

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Ракета стартувала з космодрому на мисі Канаверал у Флориді. Через три хвилини після старту відбулося штатне відділення першого ступеня, пізніше він успішно сів на баржу в Атлантиці. Апарат вийшов на задану орбіту приблизно через годину.

Як повідомляв УНІАН, спочатку запуск був запланований на 17 квітня, але його перенесли, щоб провести додатковий аналіз системи управління рухом і навігацією.

У завдання апарату TESS входить дослідження 200 тис. зірок з метою пошуку біля них планет, у тому числі, земного типу. Рухаючись по високоеліптичних орбіті, він буде «сканувати» космос близько двох років, передаючи інформацію раз на 13 днів під час максимального наближення до Землі. Прилад буде фіксувати періодичні затемнення перед зірками, які свідчать про проходження перед ними інших об'єктів. У NASA зазначають, що площа покриття телескопа у TESS в 35 разів більше, ніж у «Кеплера».

Зараз вченим відомо про 11 планет земного типу, розташованих на відстані не більше 50 світлових років від Землі. Найближчою планетою, придатною для життя, вважається планета Росс 128 b в сузір'ї Діви. Вона знаходиться в 11 світлових роках від Сонця.